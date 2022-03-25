رصدت موسوعة الأرقام القياسية «غينيس»، قائمة بالمغنين العرب الذين حققوا أرقاماً قياسية عالمية، حيث ما يميز إنجازات الفنانين الحاصلين على أرقام قياسية عالمية هو أن جميعها إنجازات قابلة للقياس والرصد.وتأتي قائمة الفنانين العرب ذوي الأرقام القياسية مقتضبة للغاية، إذ اقتصر عدد أسمائها على خمسة فقط! حيث حقق أول هذه الأسماء إنجازه عام 2000 وآخرها كان في عام 2022.على رأس القائمة، ظهر فنان العرب محمد عبده عبر تقنية «الهولوغرام» بخمس نسخ مختلفة، ليساهم هذا الرقم العالمي في تخليد جزء مهم من تاريخ هذه الأسطورة الغنائية وأرشفة أعماله عالمياً بهذه التقنية. وجرى توثيق هذا الرقم القياسي في 14 يناير 2022.وحقق تامر حسني رقماً قياسياً مع شريحة بسيطة من جمهوره العريض بلغت 12.086 مشاركاً رقماً قياسياً عالمياً فريداً لأكبر عدد مشاركات على جدارية في 6 ديسمبر 2019.ويحمل عمرو دياب لقباً ثميناً لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر فنان شرق أوسطي مبيعاً، حيث فاز دياب بهذه الجائزة 4 مرات في أعوام 1996 و2001 و2007 و2013، ليحلّق بهذا الرقم عالياً ويعزز عالميته بامتياز. وقد تم توثيق هذا الرقم القياسي يوم 8 سبتمبر 2016 إلا أن دياب استحقه منذ عام 2013.واستخدمت الفنانة فايا يونان منصة التمويل الجماعي العربي ذومال لإطلاق مسيرتها المهنية الموسيقية بأغنية «أحب يديك»، حيث تم دعم المشروع من قبل 119 مساهماً ووصل إلى هدف التمويل البالغ 25000 دولار، ثم أصدرت يونان ألبومها الأول «بيناتنا في بحر»، في مارس 2017.وحقق الشاب خالد رقماً قياسياً عالمياً في غينيس للأرقام القياسية للفنان الأكثر مبيعاً في موسيقى الراي. جرى توثيق هذا الرقم القياسي يوم 19 أبريل 2000.