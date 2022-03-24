أصدرت جهات التحقيق في مصر قرارا بالتحفظ على أموال رئيس بنك التعمير والإسكان السابق محمد فتحي السباعي منصور، وزوجته نرمين عبد الرحمن.

كما تم التحفظ على أموال عضو منتدب لشركة عالمية ونجله وزوجته، وعضو مجلس إدارة الشركة، ومنعهم من التصرف في أموالهم. ويمنع السباعي والآخرون من التصرف في أموالهم الشخصية سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم في البنوك وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك المصرية. وكان السباعي قد تقدم باستقالته في ديسمبر 2019 من مجلس إدارة البنك لظروف وصفت وقتها أنها خاصة لا سيما أنها جاءت بعد ترؤس السباعي مجلس إدارة البنك لمدة 16 عاما.