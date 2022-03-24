لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في ظروف غامضة في مدينة مونترو السويسرية.

وأعلنت الشرطة السويسرية العثور على 4 قتلى أسفل مبنى في مدينة مونترو المطلة على بحيرة، فيما نقل شخص خامس إلى مستشفى في حالة خطيرة. وأفادت صحيفة «بليك» اليومية السويسرية بأن 5 أشخاص قفزوا من الطابق السابع من مبنى في مدينة مونترو، ولقي 4 حتفهم وأصيب واحد بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن تحقيقا بدأ بالحادثة، ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق.

ونقلت وكالة «أسوشيتيدبرس» عن المتحدث باسم شرطة المنطقة ألكسندر بيسينز قوله إنه لا يستطيع تأكيد التقرير الإخباري لصحيفة «بليك»، الذي قالت فيه إن الخمسة قفزوا من المبنى.

وتشتهر مونترو، وهي مدينة ريفية على ضفاف بحيرة، بكونها نقطة جذب سياحي وخاصة بمهرجان الجاز السنوي.