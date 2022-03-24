تسبب خطأ في الولايات المتحدة الأمريكية بظهور أرقام غير حقيقية للوفيات الناتجة عن فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين جميع الفئات العمرية، ومنها الأطفال.

ويأتي ذلك بعد أن اعترفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بأن نحو ربع وفيات «كوفيد-19» بين الأطفال غير صحيحة بسبب خطأ في الترميز تسبب أيضا في تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الفايروس لجميع الفئات العمرية.

ووفقا لموقع «RT»، انخفض عدد الوفيات في جميع الفئات الديموغرافية لسكان الولايات المتحدة الأمريكية، وأظهر موقع Covid Data Tracker التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تعديل البيانات الخاصة بوفيات «كوفيد-19» بعد حل خطأ منطق الترميز بتاريخ 15 مارس 2022، فيما كشف المركز في بيان أن إصلاح الخطأ أدى إلى حذف 72,277 حالة وفاة تم إعلانها في وقت سابق وتوزعت على 26 ولاية أمريكية، من بينها 416 وفاة بين الأطفال.