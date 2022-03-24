يمثل «التصوير المقطعي» أفضل طريقة في الوقت الحالي لتشخيص أمراض الصدر في مرحلة مبكرة ومنها السرطان، لذلك يوصي الأطباء الجميع بضرورة إجراء هذا الفحص.

وشكلت فترة جائحة كورونا مرحلة مهمة في اكتشاف إصابة البعض بسرطان الرئة في مرحلة مبكرة، وذلك بعد خضوعهم للتصوير المقطعي للرئتين للتأكد من حالتهم الصحية وعدم إصابتهم بـ«كوفيد-19».

وفي السياق، كشف رئيس قسم جراحة الصدر بمركز فيشنيفسكي التابع لوزارة الصحة الروسية الدكتور أليكسي بيتشيتوف، 4 فئات تعد الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، وهي: المدخنون، الذين لديهم أقرباء أصيبوا بالسرطان، سكان المدن الكبيرة، وقاطنو المناطق ذات البيئة الملوثة.

ووفقا لموقع «RT» نقلا عن صحيفة «إزفيستيا»، أوضح الدكتور أليكسي بيتشيتوف أن من الصعب تشخيص سرطان الرئة مبكرا، لأن أعراضه لا تظهر حتى بلوغ المرض مرحلة معينة. وعندما يظهر ضيق التنفس والسعال مع الدم، فإنه يشير إلى أن المرض بلغ مرحلة متقدمة، ونصح باتخاذ الخطوات الوقائية لتفادي الإصابة بأمراض الرئة، وذلك باتباع نمط حياة صحي والتجوال في الهواء الطلق وممارسة الرياضة وإجراء الفحوص بصورة دورية.