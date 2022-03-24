أعلنت دار كريستيز، (الاثنين)، أن لوحة لوجه النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، رسمها أيقونة موسيقى البوب آندي وارهول في الستينيات من القرن الماضي، ستُعرض في مزاد في مايو بقيمة تقديرية تبلغ نحو 200 مليون دولار، وهو ما سيشكل رقماً قياسياً.وقال رئيس إدارة الفنون في القرنين الـ20 والـ21 بدار كريستيز أليكس روتر إن اللوحة المسماة (شوت سيغ بلو مارلين مونرو) أو«لقطة لمارلين الزرقاء الرزينة» «من المتوقع أن تكون أغلى لوحة من القرن الـ20 تباع في مزاد». وتعد اللوحة التي تحاكي وجه مونرو عام 1964، بشعر أصفر لامع ووجه وردي وظل عين أزرق فاتح، واحدة من خمس لوحات رسمها وارهول لمونرو.وقال روتر: «استخدم وارهول تقنية المسح الضوئي في هذه اللوحات وفي هذه اللوحة تحديداً، ولم يستخدمها مرة أخرى. لقد كان أسلوباً معقداً للغاية». وكانت هذه اللوحة مملوكة لمؤسسة توماس ودوريس أمان في زوريخ، وستعود جميع عائدات البيع للمؤسسة التي تكرّس جهودها لتحسين حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.