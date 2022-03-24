تجربة فريدة من نوعها يخوضها فريق المسلسل الجديد «سوتس» في نسخته العربية -كما يصفون- وهم يطرقون نوعاً مختلفاً من المواضيع الدرامية لم يسبق تناوله في الأعمال الأجنبية التي تم تعريبها أخيراً، بفكرة العمل التي تدور حول المحاماة ودهاليزها.

وبدا أن أبطال العمل بحسب ما صرحوا به في احتفالية أقامتها OSN في دبي بحضور أبطال العمل ونخبة من النقاد والإعلاميين قد تناغموا إلى حد تبادلهم الإعجاب بأدوارهم بعضهم البعض.

وخص بطل العمل أحمد داود «عكاظ» بحديث عن المسلسل المقرر عرضه في رمضان القادم، قائلاً: «تجربة رائعة بالنسبة لي ودور جديد أقدمه مختلف بفكرته وطرحه، كونه يتناول خبايا عالم المحاماة وتعقيدات علاقاته، بالنسبة لي هو تحد حقيقي وصعب قررت أن أخوضه وأنا على ثقة بنجاحه، من باب تركيبة المجموعة التي تتقاسم أدوار النجاح، شخصية آدم منصور التي سأقدمها تتميز بأنها شمولية وتمزج بين الكوميديا والتراجيديا في جوانب مختلفة، تتحدث عن شخصية واثقة لكنها تتسم بخفّة الظل والذكاء، وتنتصر بالإصرار على المواجهة وحل القضايا، تواجه الشخصية الكثير من الصعوبات والأزمات لكنها تهزم كل ذلك». وعن صعوبة مقارنته بنجاح باتريك آدامز، علق داود، بأنه يشعر بقدرته على فرض شخصية آدم منصور التي يجسد دورها في العمل على ذاكرة المشاهد العربي. وقال «إن العلاقة القوية مع هذه المجموعة بالتحديد التي يشعر بالارتياح معها حتى على المستوى الشخصي، هي مبعث توقعاته بنجاح المهمة، ويعود ذلك إلى إدراك فريق العمل لمسؤولياته أمام مقارنات بالنسخة الأجنبية».

العمل يشارك في بطولته آسر ياسين وصبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد.