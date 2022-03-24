التوقف عن تمجيد الجريمةالالتزام بالكود الأخلاقي والآداب العامةعدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئةتجنب مشاهد التدخين والمخدراتاحترام عقل المشاهد وقيم المجتمعأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أنه يتمنى موسماً مزدهراً لمسلسلات موسم رمضان 2022 التي تحقق أقصى درجات المتعة والمشاهدة في الشهر الكريم.وشدد المجلس -في بيان له- على ضرورة الالتزام بالكود الإعلامي الصادر عن المجلس منذ سنتين، المنشور في الجريدة الرسمية، من منطلق مسؤولية المجلس القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين، والحفاظ على حرية الإبداع، وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية. وحمّل المجلس القنوات الفضائية والإذاعات، مسؤولية اختيار الأعمال الفنية الإبداعية الهادفة التي تحمل قيمة ورسالة للمشاهد، وتتناسب وطبيعة المجتمع، وتحافظ على العادات والتقاليد والموروث الشعبي.