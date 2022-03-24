في تصريح صادم، كشفت الممثلة الأمريكية كاميرون دياز (49 عاماً) أنها أصبحت نادراً ما تفكر في مظهرها، ولا تغسل وجهها مطلقاً على الرغم من امتلاكها «ملياراً» من منتجات العناية بالبشرة.ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن دياز القول إن إغراءات هوليوود بمثابة «مصيدة» هربت منها عقب زواجها من المغني بنجي مادين عام 2015. وتردد أن دياز رفضت عروض أفلام تقدر بـ100 مليون دولار منذ ابتعادها عن الأضواء، ويبدو أنها لا تشعر بالندم على الإطلاق. وقالت دياز: «إنني ضحية تماماً لكل حالات الاعتراض الاجتماعية والاستغلال التي تتعرض لها المرأة».وأضافت: «من الصعب ألا تنظر لنفسك وتحكم عليها على أساس مقاييس الجمال الأخرى». وأشارت إلى أنها أصبحت أقل تركيزاً على مظهرها. وقالت: «لا أهتم، آخر شيء أفكر فيه يومياً هو كيف أبدو».