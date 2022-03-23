توصلت دراسة أجراها باحثون بجامعة نورث وسترن الأمريكية في شيكاغو إلى أن النوم في الظلام الدامس يحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وأوصت بضرورة إطفاء جميع الأنوار وإغلاق الستائر قبل النوم.وأرجعت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم»، النتيجة التي توصل إليها العلماء، إلى أن الجسم لا يستطيع أن ينعم بالراحة بشكل صحيح عندما يكون الضوء قوياً، ما يتسبب في ارتفاع معدل ضربات القلب.