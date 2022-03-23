ترشيد نسبة استخدام السيارة في الحياة اليومية قد لا يكون أمرا سهلا على الكثيرين، لذا قد تكون بعض الطرق البسيطة، هي الحل الأفضل، لتوفير الوقود خلال القيادة.أحيانا نخطئ بالاعتقاد في أنه إذا دسنا على دواسة الوقود عدة مرات، فسوف يسخن المحرك بشكل أسرع ويقدم استجابة أفضل عندما نشغل السيارة في الطقس البارد.يعد نظام «إطفاء المحرك» جزءا من خصائص معظم السيارات في السوق اليوم. بفضله، تقوم السيارة بإيقاف تشغيل المحرك أثناء التوقف عن الحركة، وبالتالي تجنب استهلاك الوقود خلال هذه الفترة، ثم إعادة التشغيل عندما تعود السيارة للحركة.السيارة بحاجة إلى أن تكون في جاهزية تامة، من ناحية السوائل التي في داخلها، والمرشحات ومواد التشحيم والعناصر، ولا يمكنك تحقيق ذلك إلا إذا امتثلت لفترات الصيانة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. تأجيل الذهاب إلى ورشة السيارة سيؤدي فقط إلى زيادة استهلاك الوقود.