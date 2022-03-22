نشرت مجلة JMIR mHealth and uHealth، وجود علاقة بين المكوث في المنزل فترة طويلة والاكتئاب الشديد. وأكد العلماء بمعهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب في بريطانيا هذا الاستنتاج من متابعتهم الحالة الصحية لـ 164 شخصا يعانون من الاكتئاب الشديد، حيث كشفت بيانات تحديد الموقع الجغرافي التي حصلوا عليها من الهواتف الذكية للمتطوعين، واتضح لهم كم من الوقت قضى المرضى في بيوتهم.

وبحسب ما نقله موقع RT نقلا عن gazeta.ru أكد الباحثون أن كبار السن الذين يعانون من أعراض أكثر حدة أقل ميلا لمغادرة المنزل. ولاحظوا أن العلاقة بين الأعراض في أيام الأسبوع كانت أقوى منها في عطلة نهاية الأسبوع.

وكشفت الطبيبة النفسية الأمريكية أوما نايدو أسماء الأطعمة التي يجب تناولها للفرح وتحسين الذاكرة ولها تأثير إيجابي على الدماغ. ونصحت بضرورة الاهتمام بالتوابل، التي تعمل كمضادات للأكسدة، وبعضها له خصائص مفيدة أخرى. فمثلا يقلل الكركم من القلق، ويساعد الزعفران على محاربة الاكتئاب. وللشوكولاتة الداكنة تأثير مماثل.