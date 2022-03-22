دعا استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا محمود متبولي، مرضى النقرس إلى اتباع النصائح الصحية؛ حتى يتمكنوا من صيام شهر رمضان دون متاعب.

وأوضح أن النقرس يعتبر نوعا من أنواع التهابات المفاصل نتيجة ترسيب أملاح اليورات التي تعرف بـ«اليوريك أسيد» في أنسجة المفاصل، وما يحيط بها من غضاريف وعظام وعضلات، وهذا الترسيب يتسبب في حدوث التفاعل الذي نسميه «التهاباً»، والترسيب يختار مناطق معينة مثل أصابع اليد والقدم، وأحياناً الركبة والكاحل لكنه في 50% من الحالات يظهر في الإصبع الكبير للقدم.

وقال: ينقسم مرض النقرس إلى نوعين، هما: النقرس الطفيف، والنقرس الحاد والمزمن، والمصابون بالنقرس الطفيف يجب عليهم الإكثار من شرب السوائل، خصوصاً في وجبات السحور، مع تجنب اللحوم الحمراء، على أن تستبدل بالسلطات وشوربة الخضار، لأن اللحوم تؤدي للإصابة بمرض النقرس، وتتفاقم هذه المشكلة وأعراضها مع قلة شرب السوائل.

وتابع: أما المصابون بالنقرس الذي لم يصل تأثيره إلى الكليتين فيعد الصوم فرصة لتحسين حالاتهم، والتخفيف من أعراض المرض، والمصابون بالنقرس المزمن الذي أنتج زيادة في حمض «البوليك» وترك أثره على الكلى، فإنه يجب زيارة الطبيب لتحديد إمكانية الصيام لحاجة أجسامهم إلى السوائل بكثرة ودون انقطاع، وبشكل عام فإنه يجب على مرضى النقرس اتباع نصائح الطبيب المعالج والأطعمة التي يمكن تناولها في رمضان، مع الحرص على تناول السوائل بشكل مستمر.

وأكد الدكتور متبولي، أن هناك بعض الأغذية التي يؤدي تناولها بكثرة إلى آلام في أصابع الأرجل والمفاصل، مقدمًا لمرضى النقرس خمس نصائح هي: الحد من تناول اللحوم الحمراء، الكبد، والكلاوي، والمخ، والسردين والأنشوجة، والجمبري، إضافة إلى مجموعة الخضروات مثل السبانخ، الرجلة، الباذنجان، القرنبيط، الطماطم، والبقوليات مثل الفول المدمس، الطعمية، العدس، كما نصح بالإكثار من تناول الماء والسوائل بعد الإفطار، والنصيحة الثالثة تجنب الشاي والقهوة؛ إذ إن مواد الكافيين المنبهة تزيد من المتاعب الصحية، كما أن من النصائح تأخير السحور وتناول كميات كبيرة من الماء؛ حتى لا تزيد حدة آلام المفاصل المصاحب لمرض النقرس، والنصيحة الخامسة تتمثل في الحرص على تناول الأدوية حسب المواعيد الجديدة في رمضان.