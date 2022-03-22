أوضح استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم البروفيسور سراج عمر ولي، أن تململ الساقين هو تململ وتحريك الأرجل بصورة متكررة ولا إرادية، وكثيرا ما يكون مصحوباً بتنميل أو حكة في الرجلين.

وقال: رغم أن هذه الحالة عادة ما تؤثر على الأرجل بصورة أساسية، إلا أنها يمكن أن تصيب الأيدي أيضاً، وهي غالباً ما تصيب الأصحاء، ولكنها غير مرتبطة بالاضطرابات النفسية والعصبية.

وأفاد بأنه رغم أن أعراض الإصابة بمتلازمة تململ الساقين تأخذ صوراً مختلفة، إلا أنها عادة ما تأتي على شكل إحساس غير مريح، كتنميل أو حكة في إحدى أو كلا الرجلين، أو شعور كدبيب النمل على الجلد كلما خلد المريض للراحة، وهذه الأحاسيس المزعجة تصيب أسفل الساق والقدمين، ويمكن تهدئتها بصورة مؤقتة بواسطة تحريك أو تمديد أو حك الأرجل، وفي الحالات النادرة فقط لا يسبق متلازمة الأرجل أي إحساس مزعج، إذ تظهر الأعراض وتختفي تلقائياً خلال سنوات العمر لأسباب غير معروفة، فتجد أن المريض قد يتحسن لأشهر أو سنوات، ولكن قد ينتكس مرة أخرى وبدون أسباب واضحة.

وتابع: تحدث متلازمة تململ الساقين أثناء اليقظة، ولكنها تؤثر على مقدرة الشخص على الدخول في النوم، فالحاجة الدائمة لتمديد أو تحريك الأرجل للتخلص من تلك الأحاسيس المزعجة قد تمنع الشخص المصاب من النوم، وعلى العكس من ذلك تجد أن بعض المرضى يخلدون إلى النوم بسرعة، ولكنهم سرعان ما يستيقظون بسبب آلام الأرجل التي تجبرهم على القيام والمشي قليلاً للتخلص من هذا الشعور، نتيجة لذلك فإن الأرق هو الصفة الشائعة والشكوى الأساسية عند مرضى تململ الساقين، وفي الحالات الشديدة جداً قد يصاب المريض بإحباط شديد واضطرابات نفسية.

وأضاف: من ناحية أخرى فقد أوضحت دراسة صادرة من أحد مراكز اضطرابات النوم أن 25% من كل حالات متلازمة تململ الساقين التي شخصت بالمركز كانت الشكوى تأتي من الزوج السليم لا من الشخص المصاب نفسه، وفي ثلث هذه الحالات يلجأ الأزواج إلى النوم في سريرين منفصلين وذلك نظراً لما تسببه متلازمة تململ الساقيين من إزعاج.

وحول التشخيص أضاف ولي: هناك أعراض مميزة يمكن أن يعتمد عليها في تشخيص هذا المرض، حيث يشكو المريض من ذلك الشعور المزعج في الأطراف، ويسبب هذا الشعور حاجة لا تقاوم لتحريك الطرف المتأثر، كما أن حركة الطرف المتأثر تجعل المريض يتخلص من ذاك الشعور المؤلم أو غير المريح، وعلى الطبيب أن يحصل على المعلومات الوافية، وإجراء الفحص السريري اللازم لاستبعاد الاضطرابات الأخرى التي يمكن خلطها مع هذه الحالة.

وعن العلاج، اختتم البروفيسور ولي حديثه قائلاً: أول خطوة لعلاج متلازمة تململ الساقين هي تحديد ما إذا كان لبعض العوامل كالأمراض -مثل نقص الحديد أو السكري- أو استخدام مضادات الاكتئاب تأثير على أعراض المريض، ومن ثم محاولة إزالتها أو تخفيفها أولاً، ثم بعد ذلك يأتي دور العلاج المنزلي قبل اللجوء إلى العقاقير الطبية، ويمكن أن يكون العلاج المنزلي فاعلا مع بعض المرضى، وتتضمن هذه العلاجات الاستحمام الساخن، تدليك الأرجل، الضمادات الساخنة، الأسبرين أو مسكنات الألم، والتمارين المتكررة، والتقليل من الكافيين، وعلى أي حال ففي بعض الأحيان لا تكون العلاجات المنزلية مفيدة، وعندئذ يلجأ الأطباء إلى استخدام الأدوية التي يمكن أن تكون مفيدة لمرضى الأرجل غير المضطربة ومتلازمة الأطراف الدورية على حد سواء.