تكتسب وجبة الإفطار أهمية بالغة في الحفاظ على صحة الإنسان، خصوصا مع بداية يومه، إذ تمثل سدا أمام العديد من المشكلات الصحية التي قد تواجه الإنسان طوال يومه، وتجعل ذهنه في حال أفضل، ومن ذلك الوقاية من الخرف.

ومن الدراسات الحديثة التي تؤكد هذه الأهمية دراسة أجراها باحثون يابانيون تابعون على مدى 6 أعوام على 525 شخصا أعمارهم فوق سن 65، وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن الخرف كان منتشرا أكثر بمقدار 4 أضعاف بين الذين تخلوا عن وجبة الفطور، دون أي تأثير للعمر أو الجنس في ذلك.

ووفقا لموقع «RT» نقلا عن صحيفة «إزفيستيا»، أكد الباحثون في الدراسة التي نشرتها مجلة Japanese Journal of Human Sciences of Health-Social Services، مخاطر الوجبات الخفيفة السريعة بدلاً من الوجبة الكاملة، فقد اتضح لهم أن مثل هذه العادة السيئة تزيد من خطر الإصابة بالخرف المكتسب بمقدار 2.7 مرة. كما لا يقل خطر الاستهلاك المفرط للملح، وكذلك عدم اتباع نظام غذائي متوازن.

ويضيف الموقع أن دراسة أخرى أجراها علماء من جامعة برشلونة الإسبانية في ديسمبر الماضي كشفوا فيها النظام الغذائي الذي يقي من الخرف، إذ أفادوا بأن النظام الغذائي الغني بالمواد النباتية يقلل من خطر الإصابة بالضعف الإدراكي والخرف لدى كبار السن.