حذر خبير صحي روسي من أن الإجهاد يسبب ارتفاع ضغط الدم، ما يسفر عن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية. وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، أشار الدكتور ياروسلاف أشيخمين، المتخصص في أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن الإجهاد المزمن يؤثر سلباً في القلب والأوعية الدموية وحتى في منظومة المناعة. وأوضح أن الإجهاد الذي يستمر عدة أيام يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم.وأضاف: «كنا نعتقد سابقا أن الإجهاد الحاد فقط يشكل خطورة على القلب. ولكن اتضح أن للإجهاد المزمن تأثيرا كارثيا في الصحة. لأنه يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم. ونحن لم نتكيف جيدا للعيش في ظروف استمرار الإجهاد، ولكننا نتحمل الإجهاد الحاد الذي تعقبه فترة راحة».وقال إن ارتفاع مستوى ضغط الدم «يقوّض» أعضاء الجسم من الداخل، ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الدورة الدموية.وأضاف: «من عواقب ارتفاع مستوى ضغط الدم، احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية. لأن ضغط الدم المرتفع يقوّض أعضاء الجسم السليمة من داخلها، فهو يلحق الأضرار بالدماغ».