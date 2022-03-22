المعلومات المضللةالإدمان الرقميالأخبار المزيفةالذكاءالصناعيتبحث قمة الاتزان الرقمي «سينك» خمسة مجالات رئيسية، ممثلة في الإدمان الرقمي والخصوصية والأخبار المزيفة والمعلومات المضللة والذكاء الصناعي، إضافةً إلى مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالجانب التقني. ويعقد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، قمة الاتزان الرقمي «سينك»، بمشاركة 60 متحدثًا متخصصًا في المجال التكنولوجي والأكاديمي والثقافي من داخل المملكة وخارجها في 26 من الشهر الجاري ويستمر ليومين، لمناقشة أبرز الحلول التي تعزز من الحماية والاتزان لمستخدمي الوسائط الرقمية.الخصوصية