فيما تجاوز حضور مهرجان التنكر في موسم الرياض أخيراً 200 ألف شخص، تمكن الشابان سعود الهزاني، وعثمان أحمد عثمان من الفوز بأفضل متنكرين في المهرجان.واستطاع الشابان عبر التنكر بشخصيتي باتمان، وجون سنو الفوز بسيارتين قدمتا لهما وسط جموع كبيرة من الزوار.وكان الشاب سعود الهزاني قد تقمص في أول أيام المهرجان شخصية «باتمان»، مكتسياً اللون الأسود الخالص الذي خطف أنظار الزوار في بوليفارد رياض سيتي. أما الشاب عثمان أحمد عثمان فقد فاز بالسيارة في اليوم الثاني للمهرجان، إذ تمكن من تجسيد شخصية «جون سنو» في مسلسل صراع العروش «قيم أوف ثرونز».