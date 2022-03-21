تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين على متنها 133 شخصاً، اليوم (الاثنين)، في جنوب غرب الصين، بحسب ما أورد التلفزيون العام.

وأفاد تلفزيون «سي سي تي في» الحكومي بأن الطائرة تابعة لشركة «تشاينا إيسترن» من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي جنوب غربي البلاد ما تسبب بحريق جبلي، مؤكدا إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة «إم يو 5735» بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجّهة إلى كانتون على مسافة نحو 1300 كيلومتر.

ويعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى أغسطس 2010، وقد أسفر عن مقتل 42 شخصا.