توفي صباح أمس (الأحد) الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب، عن عمر يناهز 61 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، والفقيد هو ابن المخرج الراحل فطين عبدالوهاب، والفنانة الراحلة ليلى مراد. وعانى عبدالوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم في المخ، إذ أصيب في يونيو الماضي بورم في المخ، وفي منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.تخرج زكي فطين في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983، ثم عمل مع المخرج علي بدرخان (مخرج مساعد ثاني) في فيلم (أهل القمة)، ليعمل مساعد مخرج في العديد من أفلام يوسف شاهين منها «اليوم السادس»، والذي خاض من خلاله تجربة التمثيل أيضاً، لتتوالى أعماله من بعدها كممثل، والتي من أبرزها «أهل كايرو، بحب السيما، اسم مؤقت»، وله تجربة في مجال التأليف واﻹخراج من خلال فيلم «رومانتيكا» عام 1996. ونعى عدد من نجوم الفن، زكي فطين عبدالوهاب، إذ كتب النجم صلاح عبدالله: «مات الطيب المهُذب المُثقف الرائع ابن الرائعين ليلى مراد وفطين عبدالوهاب، في السنوات الأخيرة عانى كثيراً من المرض الخبيث وقاومه بالصبر والرضا، فلندعوا له المولى أن يجعل معاناته في ميزان حسناته، ويرزقه جنته بعفوه وكرمه ورحمته».وقال النجم محمود البزاوي: «وداعاً زكي فطين عبدالوهاب المخرج والسيناريست والممثل.. كان فناناً عظيماً.. ألف رحمة ونور عليك.. ‏نسألكم الدعاء».ونعاه النجم يوسف الشريف، قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعاً الفنان الكبير زكي فطين عبدالوهاب البقاء لله»، وكتب النجم أكرم حسني، قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان زكي فطين عبدالوهاب في ذمة الله، نسألكم الدعاء» وكتب النجم أحمد فهمي، قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الفنان الكبير زكي، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».فيما كتب النجم أحمد السعدني، قائلاً: «رحم الله الفنان الكبير زكي فطين، كان إنساناً غاية في الرقة والذوق والأدب، شرفت بالعمل معه، واستمتعت بصحبته، إنا لله وإنا إليه راجعون».