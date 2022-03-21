تبدأ الشهر القادم محاكمة التشهير التي رفعها النجم العالمي جوني ديب ضد زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هيرد، بقيمة 50 مليون دولار. ويقاضي ديب زوجته أمبر البالغة من العمر 34 عاماً، أمام محكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، بعد أن كتبت مقالاً في صحيفة «ذا صن» البريطانية عام 2018، تدعي أنها ضحية للعنف المنزلي.وبدأ نجم هوليوود المخضرم البالغ من العمر 57 عاماً إجراءات قانونية ضدها في مارس 2019، وقد تمت إعادة جدولة المحاكمة عدة مرات. ومع ذلك، قرر رئيس محكمة دائرة مقاطعة فيرفاكس بروس وايت، موعداً جديداً لإرجاء المحاكمة حتى 11 أبريل 2022.وتم استدعاء عدد من الأسماء البارزة للإدلاء بشهاداتهم، بما في ذلك جيمس فرانكو وإيلون موسك وإلين باركين.وكانت كشفت عدة تقارير أجنبية، عن فيلم وثائقي جديد بتكليف من شركة Discovery، لسرد تفاصيل انفصال النجم العالمي جوني ديب والنجمة العالمية امبر هيرد، وكيف تحولت حياتهما للقضايا والمحاكم بينهما، ومن المقرر أن يحمل الفيلم الجديد عنوان Johnny vs Amber، وسيعرض بداية من العام القادم على إحدى المنصات العالمية وسيكون من حلقتين فقط.