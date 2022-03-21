أفادت دراسة طبية أمريكية بأن تناول مكملات حمض الفوليك المعروف بـ«فيتامين ب-9»، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تصل إلى 163%. وأشارت الدراسة الصادرة عن جامعة جنوب كاليفورنيا، إلى أن المكملات تستخدم عادة للمساعدة في علاج النقص في الجسم، وأن حمض الفوليك هو أحد هذه المكملات التي تساعد على تكوين خلايا دم حمراء صحية تحمل الأكسجين في جميع أجزاء الجسم. ونبهت الدراسة إلى أن التجربة أظهرت أن عدداً من الرجال الذين تناولوا جرعات عالية من الفيتامين زاد لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بأكثر من الضعف، مقارنة بالرجال الذين لم يتناولوا مكملات حمض الفوليك.