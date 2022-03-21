كثرة الألبان (تسبب البلغم)رطوبة الجسمالأطعمة الحمضيةالفشار والفول السودانيحدد موقع 24.au عدة أسباب تؤثر على صوت الإنسان، وقال الأمر لا يتعلّق باعتلاء خشبة المسرح، فكلما تحدثت يقوم الأشخاص بإجراء تقييمات حول معرفتك ومصداقيتك وسلطتك، وغير ذلك كثير. وأضاف: «يؤدي تغيير صوتك للأفضل إلى تأثير إيجابي في حياتك. وإلى جانب التدريب الصوتي، ما تأكله يؤثر أيضاً على جودة صوتك».وكشف أن الحنجرة تقع في منتصف الحلق، وتسحبها عضلاتها الخارجية بعيداً عن الطريق عندما تبتلع الطعام. وتقوم الحنجرة بتوجيه الطعام إلى معدتك وتوجيه الهواء إلى رئتيك للتنفس، وهناك عدة عوامل تؤثر فيها.جفاف الحلق