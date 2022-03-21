ثلاثة أحداث مؤلمة أثارت مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية العام الميلادي 2022، أشاعت حالة من الحزن والجدل بين المغردين والمتابعين على هذه المنصات المختلفة، بتفاعلهم مع وفاة ثلاثة من مشاهير تطبيقي «سناب شات» و«تيك توك» هم محمد الشمري و«شبل يام» و«ساز القحطاني»، وكان القاسم المشترك في موتهم «حوادث الطريق» التي اغتالت حياتهم بلا مقدمات، فقبل أن يبدأ العام الجديد 2022 أيامه بقليل، توفي محمد غانم الشمري في حادث مروري أليم ذهب ضحيته وعدد من عائلته، بينما كان متجهاً من شمال المملكة إلى الرياض بسيارته الخاصة، لتتحول سناباته الأخيرة إلى مادة لنشطاء التواصل، بينها السنابة الأخيرة التي قال فيها: «ادعوا لنا نصل بالسلامة إن شاء الله، إلى الرياض».في يوم (الأربعاء) 23 فبراير، توفي الطفل الكويتي حسين العجمي الشهير بـ«شبل يام»، بعد دخوله في غيبوبة؛ نتيجة تعرّضه لحادث مروري مروع، ليفارق الحياة في عمر الطفولة، إذ لم يتجاوز «شبل يام» العقد الأول من العمر، وتداول مغردون سناباته الأخيرة في مهرجان النعيرية قبل أن يختمها بعبارة إلى الكويت. وقبل أيام أودى حادث مروري مروع بحياة السعودية ساز القحطاني مشهورة سناب شات، مساء (الأربعاء) الماضي، في مدينة الرياض، وصدم جمهور الشابة الواعد (22 سنة) بالحادث، خاصة أنها كانت تشارك في سناباتها الأخيرة تفاصيل حياتها اليومية ورحلاتها وزياراتها لأحد المطاعم.