يعمل فريق من العلماء حالياً على تطوير قميص ذكي «تي شيرت» يمكنه «سماع» نبضات قلبك ومراقبة إيقاعه في الوقت الفعلي.ولفت العلماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومدرسة رود آيلاند للتصميم، إلى أن القميص طُور باستخدام «نسيج صوتي» يعمل مثل الميكروفون، حيث يقوم أولاً بتحويل الصوت إلى اهتزازات ميكانيكية ثم إلى إشارات كهربائية، بطريقة تشبه الطريقة التي تسمع بها آذاننا، وفق ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن مجلة «نيتشر» العلمية.