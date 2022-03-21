في حالة نادرة الحدوث عالمياً، ولد طفل يمني بعين واحدة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.وكشف مصدر طبي أن الرضيع ولد في مستشفى «الهلال الطبي» بمدينة رداع، ولديه تجويف عيني واحد وعصب بصري واحد، مشيراً إلى أنه توفي بعد ساعات من نقله للحاضنة، وفقاً للعربية نت. وقال الإعلامي اليمني كريم زارعي، الذي نشر صورة الطفل المولود، بأن هذه الحالة نادرة جداًٍ حول العالم. وأضاف أن العالم شهد 6 حالات فقط منذ نحو 5 قرون، وسميت بـ«ولادة أطفال ذوي العين الواحدة».