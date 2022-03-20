أكدت الخبيرة في هيئة حماية المستهلك بروسيا الدكتورة آنا تشيركاشينا أن 99% من الإصابات بمرض «كوفيد-19» سببها متحور «أوميكرون».

وأضافت رئيسة المجموعة العلمية للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع للهيئة، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن هذه النسبة تشير إلى احتمال اختفاء متغير «دلتا» في روسيا.

وبحسب ما نقله موقع RT فإن «نسبة الإصابات بمتحور أوميكرون في روسيا أكثر من 99%... لذلك نظريا يمكن أن يختفي متغير دلتا، وهذا ما نلاحظه في الوقت الحاضر».

وتضيف: عمليا لم تعد نسخة ووهان موجودة حاليا، لم تسجل أي إصابة في روسيا، كما لا تذكر في قواعد البيانات الدولية. ووفقا لها لم يكتشف أي متغير جديد خطير للفايروس التاجي المستجد في الوقت الحاضر.