سجلت الصين حالتي وفاة جديدتين بفايروس كورونا (الجمعة) لأول مرة منذ أكثر من عام، ليرتفع عدد وفيات البلاد من جراء الوباء إلى 4638.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين (السبت) أن البر الرئيسي سجل 2228 إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا (الجمعة)، مقابل 2416 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 2157 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 2388 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 1823 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1904 في اليوم السابق.