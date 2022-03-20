كشفت دراسة أجرتها جامعة كوينزلاند بالتعاون مع جامعة نيو ساوث ويلز، وجود علاقة وثيقة بين لون عيني الشخص ومدى قبوله، حيث وجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم عيون أفتح لونًا (زرقاء وخضراء) يميلون إلى أن يكونوا أقل قبولًا وأكثر تنافسية من أقرانهم ذوي العيون البنية، بحسب ما نشرته البيان وفقًا لـ essilorusa. إذ ربطت الدراسة العيون الزرقاء والخضراء بكونها متمركزة حول الذات وتشكك في الآخرين، بينما كان يُنظر إلى أصحاب العيون البنية على أنهم أكثر إيثارًا وتعاطفًا واستعدادًا لمساعدة الآخرين، كما أن العيون البنية (العسلية) هي أكثر شيوعًا، لذلك قد يكون هناك إحساس بالانتماء أو التوافق معها.