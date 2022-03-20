حليب الصويامشروب الميرميةالقرفةمزيج البردقوش وزيت الميرمية واللافندريعتبر تناول مادة الكافيين من خلال شرب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والشوكولاتة قبل موعد الدورة الشهرية أكثر الأشياء ضرراً؛ لأن هذه المادة إضافة إلى السكريات الزائدة فهي تنشط إفراز الانسولين، ما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بصورة حادة، والرغبة في الأكل مرة أخرى للتعويض، بحسب «البيان»، لذا فإن التقليل من المنبهات والسكريات والحلويات يؤدي لتخفيف حالة القلق والتوتر العصبي المرافقة للدورة. وينصح الأطباء ببعض المشروبات التي تخفف آلام الدورة وتساهم في تحسين التبويض.مشروب البردقوش