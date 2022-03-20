تناقلت مواقع إخبارية أخيراً خبراً لسيدة في الخمسينات من عمرها، تتمتع برشاقة عالية بسبب نظام غذائي غريب. وبحسب ما ذكر موقع «ديلي ميل»، تسير أندريا صنشاين اللندنية في الحياة على مبدأ أن «المثالية تكمن في السعي الدائم للتحسين، لذا وجبت بعض التضحيات الجديرة». وهكذا فقد تصدرت أخبار الجدة لحفيدين العناوين، لأنها كشفت تناولها 150 بيضة في الشهر و22 رطلاً من البطاطا الحلوة وتمضي 3 ساعات يومياً في النادي الرياضي كلاعبة متفانية في كمال الأجسام، ما حقق لها 53 ألف متابع على صفحات التواصل غالبيتهم بنصف عمرها. وتستهلك الجدة الرشيقة 3500 سعرة حرارية في اليوم موزعة على 6 إلى 8 وجبات من الطعام.