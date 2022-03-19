أفادت مجلة Elle بأن الحقائب النسائية تزدان بنقوش جلد التمساح في ربيع- صيف 2022 لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.وأوضحت المجلة أن هذه النقوش تزين كل أشكال الحقائب، مثل حقيبة التسوق الكبيرة، أو حقيبة الكتف أو الحقيبة على شكل الدلو، لتمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة وفخمة.وتكتسي الحقيبة في الغالب بالأسود والبني، إلى جانب الكريمي والفانيليا، مشيرة إلى إمكانية الحصول على إطلالة أنيقة بتنسيقها مع جينز بأرجل واسعة وبليزر، كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقها مع سروال باجي وتي شيرت وحذاء رياضي.