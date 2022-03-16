حققت صور المطرب العراقي كاظم الساهر مع حفيدتيه في حفله الأخير بلوس أنجليس، رواجاً كبيراً على مواقع التواصل، بحسب ما ذكرته صحيفة «البيان»، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للنجم الكبير وقد اصطحبهما على خشبة المسرح، وغنى معهما أغنيته «عيد العشاق»، وصعدت سناء وآية على المسرح، ولقي المشهد الطريف تفاعلاً كبيراً من جمهور «القيصر».ويواصل الساهر جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتضمن 6 حفلات، افتتحها بحفلته في ولاية هيوستن.