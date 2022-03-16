تتعدد أسباب طنين الأذن الذي يأخذ أشكالاً محتلفة، منها الصفير والتشويش، والنقر، والرنين. ووفقاً لعيادة كليفلاند، فإن عدة مسببات لا علاقة لبعضها بالأذن أو حاسة السمع بشكل مباشر، بينها حدة الأصوات العالية التي تتلف خلايا الأذن الداخلية، ما ينتج نبضات كهربائية عشوائية ترسل إلى الدماغ، فتُحدث الطنين، ولذلك ينصح باستخدام صمامات حماية الأذن في البيئة الصاخبة.* شمع الأذن* الأصوات العالية* مشاكل الرأس والرقبة والأسنان* نقص الفيتامينات وبعض الأدوية* الأمراض المزمنة