نصح استشاري الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف، بعدم السماح للأطفال الذين يعانون من الربو بالخروج من المنزل والتعرض لموجة الغبار التي تعاني منها بعض المناطق هذه الأيام نتيجة التقلبات الجوية.

وقال لـ«عكاظ» إن هناك مشكلات صحية عديدة تترتب على استنشاق ذرات الأتربة التي لا تُرى بالعين المجردة، وخصوصًا من قبل الأطفال، إذ تعمل هذه الذرات على تهيج الشعب الهوائية؛ مما يؤدي إلى حدوث حالة الربو وضيق التنفس عند المصابين بالحساسية الصدرية.

وقدم الدكتور الشريف 8 نصائح مهمة يجب اتباعها في حالات العواصف الغبارية وهي: تجنب قدر الإمكان الخروج من المنزل في أجواء الرياح المحملة بالغبار والأتربة، إغلاق نوافذ المنزل عند العاصفة الغبارية، ارتداء كمامات واقية عند الخروج من المنزل في حالات الضرورة، لمنع دخول أي شوائب للغبار عبر الأنف والفم، وضع قليل من الفازلين غير المعطر داخل فتحات الأنف لتجنب جفاف الغشاء المخاطي، استخدام النظارة لحماية العين وتجنب استخدام العدسات اللاصقة.

كما نصح بأنه في حال كان الشخص يعاني من أحد الأمراض التنفسية المزمنة فيجب تناول الأدوية والبخاخات في وقتها حسب تعليمات الطبيب، زيارة الطبيب في حال شعور الشخص بأن حالته تزداد سوءاً، متابعة النشرات الجوية بشكل دائم للاطلاع على آخر التحذيرات في ما يتعلق بموجات الغبار أو العواصف الرملية.

وأكد أن الأطفال الذين يعانون من الربو فيمنعون من الخروج نهائيًّا في أجواء الغبار؛ لكون الربو يسبب نوبات دورية من الصفير خلال عملية التنفس، وضيق التنفس، وضيق الصدر والسعال؛ وذلك لضمان صحة الفرد، كما ينصح في حال شعور المصاب بالربو بأي تهيج في الصدر أخذ البخاخ الموسع للشعب الهوائية وجلسة البخار المنزلية، وفي حال استمرار الأعراض فإنه ينصح بالتوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى لاستكمال مراحل العلاج.