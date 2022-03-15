أكدت لـ«عكاظ» استشارية التغذية العلاجية الدكتورة فوزية سالم، أن مشكلة المحافظة على ثبات الوزن بعد التخسيس تعد من أهم مراحل التحديات التي تواجه معظم الأفراد، وذلك بسبب عدم التزامهم بالخطة الموضوعة.



وقالت: هنا تحدث الانتكاسة وتدريجياً قد يعود الوزن كما كان وربما أكثر، لأن الفرد كسر جميع القواعد التي تحافظ على ثبات وزنه ولياقته، وبالتالي فإن المحافظة على ثبات الوزن من أهم الخطوات الناجحة لأي برنامج يتبعه الفرد في تخسيس وزنه.

وبينت أن تخسيس الوزن والمحافظة على ثباته يعتبر من الأمور الصعبة لدى من يتبعون الحمية عبر الإنترنت دون أي إشراف طبي مقنن، وهنا وبعد ملاحظة الفرد بأن وزنه انخفض نوعًا ما، سرعان ما يعود إلى سابق عهده، مما يشكل خطورة جديدة في عودة الوزن تدريجيًا أكثر من الماضي.

وأشارت إلى أن خطورة اتباع برامج الحمية العشوائية تكمن في عدم تقنين تناول العناصر الغذائية، مما يحرم الجسم من حاجات ضرورية كالفيتامينات والمعادن والألياف والبروتينات والكربوهيدرات وغيرها التي يجب أن لا يتوقف الفرد عن استهلاكها، بل يتناولها بطريقة مقننة لا تؤدي إلى حرمان الجسم منها، وتضمن الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية.

وأكدت الدكتورة فوزية، أن المحافظة على ثبات الوزن بعد التخسيس لا بد أن يقابله الاستمرار في الطريقة التي كانت متبعة في إنقاص الوزن، ومن ذلك تناول جميع العناصر الغذائية دون إفراط التي تضمن احتياج الجسم من الألياف والمعادن والفيتامينات، الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات لكونها تساعد في الشعور بالشبع والامتلاء، الحرص على تناول وجبة الفطور الصباحي التي تعد أهم وجبة، لكونها تجنب الرغبة الشديدة فى الجوع، الحرص على تناول العصائر الطازجة والماء والحد من مشروبات الكافيين، وتجنب المشروبات السكرية لمخاطرها العديدة، ضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي كالمشي ويتخلله فترات الجري الخفيف لمدة نصف ساعة يوميًا، بما يعادل 150 دقيقة أسبوعيًا.



وأضافت أن من النصائح المهمة: الحرص على النوم الصحي مبكرًا، إذ أوضحت الكثير من الدراسات أن الأشخاص المحرومين من النوم قد يكونون معرضين بشكل خاص لمخاطر زيادة الوزن، ووجدت الدراسات أن الحصول على قسط نوم أقل من الموصى به مرتبط بالسمنة، لذا يجب مراعاة النوم الصحي ومواعيد تناول آخر وجبة غذائية.