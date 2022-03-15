تعد الكليتان من أصغر أعضاء الجسم، لكنهما تقومان بأكبر وأهم الوظائف، حيث تعملان على تنقية وتصفية الدم من السموم، تعملان على تصفية 20-150 لترا من الدم، لإنتاج ما بين لتر ولترين فقط من البول، الذي يتكون من الفضلات والسوائل الزائدة.ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن 1 من كل 10 بالغين في البلاد، يعانون من مرض الكلى المزمن (CKD)، فيما يستمر هذا العدد في الارتفاع.ويقول الخبراء إن أحد أسباب ارتفاع الإصابات بمرض الكلى المزمن هو أن المصابين قد لا تظهر عليهم أي أعراض في كثير من الأحيان، حتى يصبح اللجوء إلى الطبيب ضرورياً.وقدّم موقع «باتش» 10 علامات تدل على أن كليتك «في خطر»، بحسب سكاي نيوز:1- تغيرات في البول2- التورم المفرط3- ضيق في التنفس4- الطفح الجلدي5- طعم معدني في الفم6- ضعف التركيز والدوخة7- ألم أسفل الظهر8- التعب9- الغثيان والقيء وتراكم السموم والفضلات في الدم10- القشعريرة.