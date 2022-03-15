مُنحت جائزة سركون بولص للشعر وترجمته لعام 2021، للشاعر والمترجم السعودي غسان الخنيزي.وقالت اللجنة في حيثيات المنح: نعرف أن غسان الخنيزي شاعر مقلّ، ونعلم هذا من أعماله المنشورة شعراً وترجمة، على الأقل، فهو لم ينشر حتى الآن إلا مجموعتين شعريتين في فترتين متباعدتين، وبعد ترجمات شعرية متفرّقة، لم نعرف له إلا مختاراته الشعرية المترجمة للشاعر الأمريكي جون آشبري.فالشعر حسب الخنيزي: «فعالية يمكنها أن تتسامى فوق صعوبة العالم وتدفع بنا خلال هذه الصعوبة وفوقها». هو شاعر القضايا الصغيرة، تفاصيل العالم الجواني، جالس على الحافّة، يشدّه الابتهال، وربما أمكننا أن نقول إن القصيدة حسبه، هي صلاة، دعاء أو اعتراف، ولكأننا به يتقمّص صوتَ وروحَ الناعي القديم الذي يطوف الأنحاء، لكنه هنا، هو الناعي الهامس، الذي يهجسُ محدّثاً نفسه ومشيراً بيديه، متلمّساً المُعاش بحنو رائع.. فهو مثلما يكتب، يتلقّط القصائد التي يترجمها وكأنه يصف نفسه، محاولاً أن يجعلنا نسمعَ الأصلَ حينما نقرأ الترجمة، إنه يحتالُ على مهمة المترجم لكي يسرّب لنا الأصل بلغة عربية واضحة.وكانت الجائزة قد مُنحت في دورتها الأولى لعام 2018، للشاعر والمترجم المغربي مبارك وساط؛ وإلى الشاعر والمترجم التونسي آدم فتحي في دورتها لعام 2019؛ وإلى الشاعر المصري عماد أبو صالح في دورتها لعام 2020. ويتزامن إعلان الجائزة السنوي مع ذكرى رحيل سركون بولص في 22/‏10/‏2007، في استذكار احتفالي لهذا الشاعر والمترجم العراقي الكبير.سيتم حفل الجائزة بالتعاون مع مكتبة تنمية في المعادي في 13/ ‏3/ ‏2022، الساعة 18، والدعوة عامة.- كلمة الجائزة- كلمة الشاعر والناقد كريم عبد السلام Karim AbdelSalam- غسان الخنيزي قراءات مختارة من شعره وترجماته الشعرية.عن الشاعر:ولد الشاعر غسان الخنيزي عام 1960 في القطيف – المملكة العربية السعودية. أقام في العراق وفي الولايات المتحدة الأمريكية. صدر له: أوهام صغيرة، شعر، بيروت، 1995؛ اختبار الحاسة أو مجمل السرد، شعر، المنامة، 2015؛ جون آشبري: صورة ذاتية في مرآة محدبة وقصائد أخرى، مختارات شعرية (اختيار وترجمة وتقديم)، الشارقة، 2019.منشوراتالجمل مكتبة تنمية