كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن صناعة الإعلام في أستراليا ازدهرت بعد إلزام «قوقل» و«فيسبوك» بالدفع لوسائل الإعلام في مقدمتها الصحف لقاء محتواها، وهي خطوة كانت تلقى معارضة شديدة من الشركتين العملاقتين. ودفعت «قوقل» و«فيسبوك» لشركات الإعلام الأسترالية 200 مليون دولار أسترالي (146 مليون دولار) في 2021، بسبب اللوائح الجديدة التي ساعدت الصحف والمواقع الإخبارية الأسترالية.وذكرت إنفويس جرويسكين الأستاذة في كلية الصحافة بجامعة كولومبيا، أنه جرى استخدام أموال «قوقل» و«فيسبوك» لإنشاء ما لا يقل عن 50 داراً صحفية جديدة في الأماكن المحرومة من السوق. ووصفت مونيكا أتارد أستاذة الإعلام في سدني سوق دور الصحفيين بأنه الأكثر فعالية، وكانت أستراليا الدولة الأولى في العالم التي تقدم إرشادات قانونية تجبر المنصات العملاقة على الدفع للصحف والمواقع، مقابل المحتوى الذي تقوم بنشره منها.