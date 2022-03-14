نشر فريق الخبراء في Proofpoint تقريرا حول أحدث الهجمات الجديدة التي يتعرض لها مستخدمو نظام «آندرويد»، ومن هذه التهديدات سرقة الأموال من حسابك المصرفي، وسرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور التي يمكن استخدامها بعد ذلك للوصول إلى الحسابات المصرفية الخاصة بصاحب الهاتف المحمول.

وكشف الخبراء يمكن للمخترقين بمشاهدة مواقع الويب التي يزورها المستخدمون، وإرسال رسائل إلى جهات الاتصال على الجهاز وحتى إجراء مكالمات هاتفية دون موافقة صاحب الهاتف.

وقال نائب رئيس Cloudmark Operations for Proofpoint جاسينتا توبين: «يجب على المستهلكين عدم تصديق الرسائل التي تأتي من مصادر غير معروفة، وعدم النقر مطلقا على الروابط في الرسائل النصية، بغض النظر عن مدى واقعية مظهرها. ومن الضروري عدم الاستجابة لنصوص الغريبة من مصادر غير معروفة».