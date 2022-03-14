أعلنت صحيفة «الصن» البريطانية، (الأحد)، أن عدوى نوروفايروس بدأت في التفشي، وحذر مسؤولو الصحة البريطانيون من أي أعراض قد يواجهونها.

وتنتشر عدوى نوروفايروس في البيئات المغلقة والمزدحمة، مثل المستشفيات والمدارس، ويمكن أن تتسبب في ظهور مفاجئ لأعراض منها القيء والإسهال الشديدين.

الفايروس الجديد معدٍ بدرجة كبيرة، وينتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوَّث خلال التحضير أو ينتشر عن طريق الأسطح الملوَّثة، ويمكن أيضا أن يصاب الشخص بالعدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بأحد المصابين. وفق ما أورد موقع «مايو كلينك».

وتستمر أعراض نوروفايروس لمدة تراوح بين يوم وثلاثة أيام في الغالب، ويتعافى معظم الأشخاص تماما دون الحاجة إلى علاج، لكن البعض يحتاجون إلى علاج مطول مثل الأطفال والمسنين، فيما قد تتسبب عدوى نوروفايروس في بعض الحالات بالجفاف الشديد، وسوء التغذية والموت أحيانا.

وفي حين أن القيء والإسهال من الأعراض الواضحة لنوروفايروس لكن البعض لا يعلم أن آلام البطن والأطراف وارتفاع الحرارة هي أيضا علامة على الإصابة بحشرة «الشتاء السيئة».

وبدأ نوروفايروس، الذي يتفشى عادة خلال الشتاء، بالانتشار في دور الرعاية بإنجلترا.