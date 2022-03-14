عثرت الشرطة الفرنسية على جثث أربعة أطفال أعمارهم بين 3 و12 عاماً، وامرأة، داخل شقة في مدينة غرونوبل بوسط شرق فرنسا.

وقال نائب المدعي العام بوريس دوفو، إن فرق الإنقاذ توجهت إلى الشقة بعد تلقيها بلاغات عن «أشخاص لا يردون على النداءات».

وأضاف أن عناصر الإنقاذ ما لبثوا أن عثروا على «خمس جثث متحللة في شقة لا تتوافر فيها الشروط الصحية»، موضحاً أن الجثث تعود إلى أربعة أطفال تبلغ أعمارهم 3 سنوات و8 و12، وإلى امرأة في الـ39 من العمر.

وأوضح مصدر في الشرطة أن الجثث قد تكون «لأم وأطفالها»، مبينا أن التحقيقات الأولية «تحمل على الاعتقاد أن الأطفال تعرضوا للقتل، وأن الأم انتحرت بتناول عقاقير خطرة»، لكنه أشار إلى أن هذه الفرضية غير مؤكدة بعد.

وتم العثور على جميع الجثث في الغرفة نفسها. وكان الأطفال، وهم 3 فتيان وفتاة، ممددين على فراش. ورجّحت مصادر في الشرطة أن يعود سبب الوفاة إلى تناول المتوفين أدوية خطرة.

وأكد الجيران أنهم شاهدوا السيدة للمرة الأخيرة في منتصف فبراير الماضي. وكانت تعيش بمفردها مع أطفالها، بينما والدهم البالغ من العمر 37 عاماً يقضي عقوبة بالسجن.