حذر أطباء نفسيون من هوس البحث عن «الأجسام المعضلة» لدى المراهقين، وفسروا البحث عن «عضلات الصدر المثالية» باضطراب «بيغوريكسيا»، وهو اضطراب عدم الرضا عن الجسد، ويتمثل في شكل من أشكال خلل العضلات يظهر في الغالب لدى الرجال بسبب رفع الأثقال المفرط، وعدم الشعور بالقوة الكافية والالتزام الصارم بتناول الأطعمة التي تحافظ على الوزن الخفيف وبناء العضلات في الوقت نفسه. وتؤدي هذه الحالة أيضاً إلى هوس الشباب بمظهرهم، ووقوفهم أمام المرآة باستمرار.ووفقاً لما جاء في صحيفة نيويورك تايمز، مشاهدة الكتل العضلية للمشاركين بمسابقات كمال الأجسام له تأثير سيئ على احترام الذات لدى الشباب.