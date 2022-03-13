تسببت الحرب على أوكرانيا في سباق محطات تلفزيونية ومنصات رقمية بينها نتفليكس، على شراء حقوق عرض مسلسل أدى بطولته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الممثل السابق الذي أصبح قائداً للحرب في بلده.ويوضح نيكولا سودرلند أحد مؤسسي شركة «إيكو رايتس» الصغيرة المتخصصة في تراخيص الحقوق الفكرية، من مقرها في العاصمة السويدية ستوكهولم، «نحن نغرق بسيل من الطلبات، الناس يسألون عن حقوق العرض في كل أنحاء العالم». وقال «وقّعنا نحو 15 اتفاقاً ولا نزال في طور التفاوض على 20 اتفاقاً آخر».