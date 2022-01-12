أصدرت محكمة ساوثوارك كراون حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر على ابن الإرهابي «أبو حمزة» الذي قاد في التسعينيات مسجد فينسبري بارك الواقع شمالي العاصمة البريطانية لندن، وذلك بتهمة غسل الأموال.

واتهمت المحكمة ابن «أبو حمزة» بإنشاء هويات مزيفة لأصحاب حسابات HSBC المصرفية باستخدام معلومات تم تمريرها إليه من قبل شخص مطلع في البنك، والتي استخدمت لغسل ما يقارب 350 ألف جنيه إسترليني.

ووفقاً للمحكمة، فقد الضحايا ما مجموعه 342 ألف جنيه إسترليني بين مايو 2018 وديسمبر 2019 بسبب المخطط، بحسب «BBC».

وكان يُطلق على المتهم سابقاً اسم مصطفى حمزة كامل، قبل أن يغير اسمه لاحقاً لينأى بنفسه عن والده الذي سُجن سابقًا في المملكة المتحدة بتهمة التحريض على العنف ثم تم تسليمه لاحقًا إلى نيويورك بعد معركة قانونية استمرت ثمان سنوات، ويقضي حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة لارتكابه جرائم إرهابية.

وتم القبض على المتهم في 17 ديسمبر 2019 وبحوزته 12 جهاز iPhone، و10 بطاقات مصرفية بأسماء مختلفة، و14 وثيقة هوية، وأقر بارتكاب عمليات غسل أموال وحيازة أشياء تستخدم في الاحتيال، وأكثر من 12000 جنيه إسترليني حصيلة عمليات أجرامية، وكان قد سجن سابقًا في 2014 بتهمة الاختطاف.