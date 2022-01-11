يبدو أن حالة الفراغ الفني التي تعيشها الفنانة شمس أخيراً، وعدم تلقيها دعوات للمشاركة في حفلات المواسم والمهرجانات الكبرى في المنطقة في الفترة الماضية، اضطرها إلى كسر تقاليدها الفنية وجرفها من عالم الغناء والحفلات إلى عالم «التيك توك» ومشاهيره، لا سيما الذين طالتهم الانتقادات وأثاروا الجدل بمحتواهم وما يقدمون عبر حساباتهم، وأصبحت إحدى المشاركات والفاعلات فيه بشكل يومي عبر مساحات البث المباشر المثيرة للجدل والانتقاد، بعدما اتخذت طريقاً يراه كثيرون لايليق بنجمة جماهيرية يفترض أن تكون على خشبة المسرح لا «بثوث تيك توك». ورأى البعض أن هذا التوجه ليس إلا ردة فعل لغيابها عن الحفلات والفعاليات التي التي قالت إنها محرومة منها منذ سنوات طويلة لأنهم يعتبرون ملابسها جريئة -على حد زعمها.وارتبط حضور شمس في هذا التطبيق الشهير برفقتها للوجه الشهير في «مواقع التواصل» المعروف بأبو جركل، ولاقت العديد من الانتقادات بسبب كلامها الجريء معه.ورغم رفض أبو جركل لاقتراحات شمس التي وصفت بالجريئة، عندما أبدت استعدادها لإرسال مقاطع فيديو خاصة بها وهي ترقص -كما قالت- في تصرف أثار استغراب المشاركين الذين رأوا أنه «خارج عن النص» ما دفع بالطرف الآخر للتعليق «ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما».وقد تباينت ردود أفعال المتابعين حول كلامها ومواضيعها التي تطرحها، بين سخرية البعض ولومها لها من جهة، وتبرير البعض الآخر لتصرفها بأنها ردة فعل للفراغ الذي تعيشه.