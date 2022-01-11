تفاعل كويتيون مع غضبة الفنانة الإماراتية أحلام بشأن التمييز في المعاملة من قبل أفراد في السلطات الكويتية، بشأن حجرها الصحي في أحد الفنادق، حين شكت من منعها من مغادرة البلاد في حين تم السماح للمطرب القطري فهد الكبيسي، ونشرت مقطعاً بذلك. وفيما لاطفها البعض بعبارات الترحيب وأنه تصرف لمحبتهم لها، رأى البعض أنها بالغت في الغضب وأن ردة الفعل كانت حادة، بينما علّق فريق ثالث على أنه تصرف غريب وتمييز وتباين مثير للشك في أنه مقصود.

أحلام بدورها نشرت تغريدة لاحقة امتنت فيها لعبارات جمهورها، وقالت: «هذا العشم فيكم يا أهلي أهل الكويت»، لكنها أرفقتها بسؤال تلمح فيه إلى أن ما حدث تمييز مقصود، وقالت: «يا ترى فهد وين غنى أمس وليش الحجر ما عمّ عليه؟ ومين ورى عدم مغادرتي وحجري في الفندق ثلاثة أيام عشان أغادر من الفندق، وفهد في نفس اليوم؟».