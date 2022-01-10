المبادرة السعودية البريطانية للحج والعمرة والسفر الآمن.
المبادرة السعودية البريطانية للحج والعمرة والسفر الآمن.
المبادرة السعودية البريطانية للحج والعمرة والسفر الآمن.
المبادرة السعودية البريطانية للحج والعمرة والسفر الآمن.
المبادرة السعودية البريطانية للحج والعمرة والسفر الآمن.
المبادرة السعودية البريطانية للحج والعمرة والسفر الآمن.
انطلقت المبادرة البريطانية السعودية للسفر الآمن للحج والعمرة The Bio-Bubble Travel Event بحضور، القنصل سيف آشر قنصل عام بريطانيا بالسعودية وعدد من الدبلوماسيين وممثلي الشركات العالمية والسعودية والمهتمين بالحج والعمرة والسفر.
وكانت قناة «اقرأ» الفضائية الراعي الإعلامي الحصري لهذا الحدث، إذ تمت تغطية المؤتمر بجلساته وندواته وعرض الأفكار والابتكارات التطويرية، وتوقيع الاتفاقيات بين الشركات في مجال السفر والإعاشة والنقل.
كما يأتي المؤتمر في هذا التوقيت لتزويد السياح والمقيمين والحجاج والمواطنين والزوار بالثقة والراحة والترحيب، إضافة إلى توفير كامل وسائل الحماية والأمان التي توليه المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة بالغ الاهتمام.
واحتلت السعودية المرتبة السابعة في مستوى التأهب للطوارئ، والمرتبة 14 في كفاءة الحجر الصحي، والمرتبة 17 في السلامة الصحية وفعالية الوقاية والرعاية، والمرتبة 19 في رصد الحالات وكشفها.
كاميرا «اقرأ» التقت عددا من الشخصيات الدبلوماسية ورجال الأعمال ومنظمي المؤتمر، وتعرض أحداث المؤتمر على شاشتها ضمن برنامج «من أرض السعودية» للمشاهدة على الرابط التالي: https://youtu.be/gT-Tr8sQSV8.
وكانت قناة «اقرأ» الفضائية الراعي الإعلامي الحصري لهذا الحدث، إذ تمت تغطية المؤتمر بجلساته وندواته وعرض الأفكار والابتكارات التطويرية، وتوقيع الاتفاقيات بين الشركات في مجال السفر والإعاشة والنقل.
كما يأتي المؤتمر في هذا التوقيت لتزويد السياح والمقيمين والحجاج والمواطنين والزوار بالثقة والراحة والترحيب، إضافة إلى توفير كامل وسائل الحماية والأمان التي توليه المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة بالغ الاهتمام.
واحتلت السعودية المرتبة السابعة في مستوى التأهب للطوارئ، والمرتبة 14 في كفاءة الحجر الصحي، والمرتبة 17 في السلامة الصحية وفعالية الوقاية والرعاية، والمرتبة 19 في رصد الحالات وكشفها.
كاميرا «اقرأ» التقت عددا من الشخصيات الدبلوماسية ورجال الأعمال ومنظمي المؤتمر، وتعرض أحداث المؤتمر على شاشتها ضمن برنامج «من أرض السعودية» للمشاهدة على الرابط التالي: https://youtu.be/gT-Tr8sQSV8.