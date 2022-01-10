عُثر على الممثل والكوميديان الأمريكي بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية في طروف غامضة، واشتهر ساجيت باسم الأب المرح في المسلسل التليفزيوني «فول هاوس».

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج على تويتر، أمس (الأحد)، إنه تم العثور على الممثل والكوميديان بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، ولم يعثر المحققون على أي علامات تدل على وجود جريمة أو تعاطي مخدرات.

ولعب ساجيت دور الأب الأرمل داني تانر في «فول هاوس» من 1987 إلى 1995، وقدم برنامج «أكثر المقاطع المنزلية المصورة اضحاكا في أمريكا» من 1989 إلى 1997.