نصح طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي، أفراد المجتمع بالحرص على تناول الماء بما لا يقل عن لترين يومياً؛ حتى في حال عدم الشعور بالعطش في الأجواء الباردة، مبيناً لـ«عكاظ» أن تناول الماء بالشكل الصحيح يعمل على ترطيب الجسم، عكس السوائل الأخرى التي تعد أكثرها مدرة للبول.

وقال إن الفرد كثيراً ما يهمل الماء ويركز على السوائل الأخرى في موسم الشتاء لتدفئة جسمه، ولكن ذلك لا يساعد على منح وحماية الجسم من الجفاف.

وأشار إلى أن هناك 5 فوائد لتناول الماء بانتظام في الشتاء وهي:

• تحسين صحة البشرة، إذ يمكن للهواء الباردة ودرجات الحرارة الباردة في الشتاء، أن تمتص المزيد من الماء من الجلد وتسبب جفاف الجلد والطفح الجلدي الشتوي وتقشر الجلد أو تشقق الجلد، وهي مشكلات جلدية مؤلمة ومزعجة لجهة المظهر الخارجي أيضاً.

• تعزيز الشعور بالدفء: بعض العوامل المرتبطة بالشتاء مثل البرد الشديد وقلة المجهود البدني وفقدان المياه في الجهاز التنفسي والضغط النفسي، يمكن أن تؤدي لآثار جانبية مماثلة لما يحدث في الطقس الحار في الصيف، وبالتالي فإن تناول الماء بكثرة يساعد في تنظيم حرارة الجسم في الشتاء وزيادة الشعور بالدفء.

• تقليل الشعور بالكسل، فكثيراً ما يعاني الفرد من الكسل وقلة النشاط بسبب البرد في الشتاء، ما يجعله غير قادر على القيام بأعماله كما يجب، في حين أن تناول الماء يعزز من نشاط وطاقة الجسم من خلال تعويض فقدان السوائل والشوارد في الجسم، ومنع أعراض الإرهاق والتعب التي تعد علامات رئيسية للجفاف.

• طرد السموم من الجسم: فالماء هو أفضل مشروب لتنظيف وطرد السموم من الجسم، ويساعد الماء الكلى والكبد على تصفية السموم، وبالتالي فإن قلة حصول الجسم على الماء يعيق عملية التخلص منها بشكل مثالي ما يعرض الشخص لمضاعفات صحية خطيرة.

• علاج الإمساك، وهذه من أكثر مشكلات الجهاز الهضمي خلال فصل الشتاء، خاصة مع قلة التعرض للشمس وعدم الحصول على كمية كافية من فيتامين D، ويساعد شرب الماء بكثرة في الشتاء في الوقاية من الإمساك المزمن وعلاجه من خلال تسهيل عملية الهضم وعمل الأمعاء والإخراج.

واختتم شاولي بالقول: أثبت الدراسات أن شرب المياه بانتظام يعمل على علاج آلام الرأس والصداع الشديد، لذلك ينصح بشرب المياه دائما لتعزيز صحة الجهاز العصبي، وتقوية المناعة، وتجنب تكون الحصوات في الكُلى وحدوث التهابات المثانة، حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد السموم من الجسم.